Coppa Italia di Serie D, il Livorno anticipa: si gioca sabato a Seravezza

Livorno, 25 agosto 2023 – Cambio di data per la prima partita ufficiale degli amaranto. L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica infatti che la partita Seravezza-Us Livorno, valida come primo turno della Coppa Italia di Serie D, inizialmente in programma domenica 3 settembre alle 15, è stata anticipata a sabato 2 settembre alle 18 allo stadio comunale Buon Riposo di Seravezza (Lucca).

Un’informazione importante per tutti quei tifosi che hanno deciso di seguire la squadra in questo primo appuntamento con il calcio vero, dopo una serie di amichevoli che sono state importanti per iniziare a provare l’assetto.