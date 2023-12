Livorno-Figline, le pagelle: bene Luis Henrique. Ronchi, un errore che costa caro

Livorno, 3 dicembre 2023 – Ecco le pagelle degli amaranto dopo la sfida con il Figline.

Albieri 6.5: Solo un calcio di rigore può superarlo. Oltre a un miracolo dopo due minuti è sempre attento sui tiri avversari. Savhsak 5.5: La titolarità non deve fargli abbassare la guardia, a tratti distratto. (Dal 56’ Fancelli 6: Più di mezz’ora dove il Figline attacca senza sosta, tutto sommato buona partita). Ronchi 5: Una prestazione sufficiente macchiata da un errore superficiale. Causa il rigore e viene espulso. Brenna 6: Ordinato, ma troppo nervoso. Continuare a giocare lo aiuterà a superare questa difficile situazione. Camara 6: Non ara la fascia come fa solitamente, ma altra buona partita per lui. Sempre in crescendo. Nardi: Propizia il gol del vantaggio. È un attaccante aggiunto e una quota che, di fatto, non lo è. (Dal 64’ Sabattini 6: Il suo ingresso prova a dare una scossa a tutta la squadra). Bellini 6.5: Si mette in cabina di regia e prova a tessere le trame offensive della squadra. Tanasa 6: Si sta amalgamando sempre più nei meccanismi del centrocampo, si rivelerà molto utile. (Dal 67’ Luci 6: 400 presenze in amaranto, sempre più leggenda del Livorno). Curcio 6: Con lui in campo è tutta un’altra storia. Corsa, sicurezza ed esperienza al servizio della squadra. (Dal 56’ Brisciani 5.5: Soffre un po’ troppo gli attacchi degli esterni del Figline). Cesarini 6.5: Il palo e un miracolo gli negano il gol nel primo tempo, più spento nella ripresa ma è l’unico che ci prova veramente. Luis Henrique 7: È l’uomo del momento, il più in forma del Livorno. Secondo gol in due partite anche se i risultati non sono dalla sua parte. È sempre lì in area e pronto a colpire a rete. (Dal 78’ Mutton sv).