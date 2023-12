Livorno-Figline 1-1, pareggio amaro per gli amaranto

Livorno 3 dicembre 2023 – Due punti persi per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Figline pareggia per uno a uno. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto vedono sfumare la vittoria proprio nelle battute finali a causa di un rigore trasformato da Torrini.

Nel primo tempo, i padroni di casa, vanno in vantaggio con Luis Henrique che sfrutta un pallone vagante in area per calciare a rete. Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Nassi, storico collaboratore del Livorno per oltre trent’anni, scomparso proprio nella mattinata di ieri.

Il tecnico Giancarlo Favarin ripropone l’oramai consueto 3-5-2 con Nicolò Albieri tra i pali seguito da Ivan Savshak, Duccio Brenna e Matteo Ronchi in difesa. A centrocampo, Alpha Camara e Felipe Curcio sugli esterni, mentre in cabina di regia seconda presenze consecutiva di Andrei Tanasa insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi.

La coppia d’attacco, invece, composta da Alessandro Cesarini e Luis Henrique. Partenza sprint da entrambe le parti con gli ospiti che dopo due minuti sfiorano la rete con Caggianese, fermato da un miracolo di Albieri.

Gli amaranto reagiscono colpendo un palo proprio con capitan Cesarini che di testa da pochi passi centra in pieno il legno. Prendono fiducia gli amaranto che, continuando ad attaccare, trovano il vantaggio al quarto d’ora con il loro calciatore più informa.

Sfruttando un sinistro di Nardi, deviato dalla difesa ospite, Luis Henrique si avventa sul pallone vagante insaccando in rete.

Prove di reazione per il Figline con Caggianese e Diarra ma in entrambe le occasioni è molto attento Albieri che fa sua la presa. Gli amaranto, però, gestiscono bene il vantaggio e gli attacchi degli ospiti. Il primo tempo finisce così con la squadra di mister Giancarlo Favarin avanti per uno a zero ma anche con le polemiche della Curva Nord nei confronti del presidente Joel Esciua con cori e striscioni.

Di tutt’altro spirito invece la tribuna che ha risposto con fischi di disapprovazione. Sempre nell’intervallo tutto lo stadio ha applaudito il nuovo campione del mondo di mma Dario Bellandi, vincitore della cintura del Cage Warriors ottenuta una settimana fa a Newcastle, in Inghilterra.

La ripresa riparte a ritmi molto bassi con le due squadre intente a studiare la mossa vincente. Da una parte gli ospiti, alla disperata ricerca del pareggio, dall’altra invece, il Livorno intento a neutralizzare gli attacchi e spezzare la partita senza evitare alcun rischio.

I minuti passano e il risultato rimane invariato con gli ospiti che provano a rendersi protagonista con il solito Caggianese. A tre minuti dalla fine però l’episodio chiave della partita. Trattenuta in area amaranto, rigore per il Figline ed espulsione di Ronchi.

Dal dischetto Torrini riporta in parità la gara. La partita però è praticamente finita e l’US Livorno vede sfumare un’ottima prestazione e tre punti importantissimi. A pagare, forse, l’atteggiamento troppo conservativo nella ripresa.

Il tabellino

Livorno-Figline 1-1 US Livorno (3-5-2): Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak (56' Fancelli); Camara, Bellini, Tanasa (67' Luci), Nardi (64' Sabattini), Curcio (56' Brisciani); Cesarini, Luis Henrique (78' Mutton). A disposizione: Ciobanu, Nizzoli, Ferraro, Giordani. All. Favarin Figline (4-3-3): Pagnini; Zellini (85' Iaiunese), Sabatini, Ficini, Orpelli; Cavaciocchi, Dema, Torrini; Caggianese, Diarra, Zhupa (64' Malpaganti). A disposizione: Simone, Berti, Fiore, Bonaviti, Albiani, Galli. All. Tronconi Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia Reti: 15' Luis Henrique, 90' rig. Torrini Note: angoli 1-3, ammoniti Brenna e Diarra, esp Ronchi, recupero 1’ e 5’, spettatori 2.423