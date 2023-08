Livorno: prima giornata di campionato il 10 settembre, la Coppa comincia il 27 agosto

Livorno, 9 agosto 2023 – Il Livorno ancora non sa in quale girone giocherà (nei prossimi giorni è attesa l’ufficializzazione) ma intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la data d’inizio del campionato di Serie D: squadre in campo domenica 10 settembre.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il turno preliminare verrà giocato domenica 27 agosto, mentre per il primo turno si scenderà in campo la domenica successiva, il 3 settembre.