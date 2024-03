Livorno-San Donato 2-0, le pagelle: bene Facchetti tra i pali. Goffredi, serve più sicurezza

Livorno, 23 marzo 2024 – Ecco le pagelle degli amaranto nella sfida contro il San Donato.

Facchetti 6.5: Zero parate in 85 minuti, poi sale in cattedra e salva il risultato. Attento e sicuro sulle uscite. Tanasa 6: Consapevole del suo limite, la velocità, temporeggia aspettando gli avversari. Porta a casa la pagnotta più che dignitosamente. Brenna 6: Pochi pericoli dalla sua parte, prestazione senza particolari sbavature. (Dal 46’ Savshak 5.5: In netta difficoltà quando viene puntato, e puntualmente saltato, da Neri). Curcio 6.5: Sblocca la partita con un rigore perfetto. Attento in difesa. Camara 6: Uno dei pochi tiri della partita arriva dalla sua testa. Non ara la fascia come è abituato a fare, ma prestazione assolutamente sufficiente. (Dal 46’ Sabattini 6.5: Quando entra è sempre pericoloso. Sigilla il risultato con un bellissimo diagonale vincente). Luci 6: Un avvio a rilento poi, dopo il vantaggio e in un momento difficile, tira fuori l’anima del capitano e copre letteralmente tutti gli spazi. Bellini 6: Il solito Bellini di sempre. Corsa, quantità e qualità. Nardi 6.5: Oggi non si fa vedere in attacco, ma tutti i palloni per le principali azioni amaranto passano da lui. Goffredi 5.5: Manca di vivacità, dalla sua parte i pericoli rasentano lo zero, ma serve più sicurezza nei propri mezzi. (Dal 62’ Menga 6.5: Era sparito dai radar, entra e serve un cioccolatino per la rete di Sabattini). Giordani 5: In netto calo rispetto all’ultimo periodo. Da lui ci si aspetta molto più di questo. Deve ritrovarsi per far alzare l’asticella alla squadra in questo finale di stagione. (Dal 62’ Cori 6.5: Il suo ingresso cambia l’inerzia del match. Tiene su la squadra e obbliga la retroguardia ospite a perdere un elemento per la marcatura a uomo). Tenkorang 5: Vaga per il campo senza una meta ben precisa, a tratti è completamente spaesato. Mezzo voto in più per il rigore procurato. (Dal 72’ Carcani 6.5: Appena entrato intuisce un’azione pericolosa degli ospiti e si avventa su un tiro insidioso salvandolo sulla linea. Provvidenziale)