Livorno-San Donato Tavarnelle 2-0, gli amaranto tornano alla vittoria

Livorno 23 marzo 2024 – Bella vittoria dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che archivia la pratica San Donato Tavarnelle e vince per 2.0. In uno stadio Armando Picchi deserto gli amaranto vincono per 2-0 grazie alle reti di Felipe Curcio e Lorenzo Sabattini, entrambe nel secondo tempo.

Amaranto che si schierano con il consueto 3-5-2 composto da Lorenzo Facchetti in porta, in difesa Felipe Curcio, Andrei Tanasa e Duccio Brenna

A centrocampo, sugli esterni, Nicolò Goffredi e Alpha Camara mentre al centro il solito terzetto composto da capitan Andrea Luci, Niccolò Nardi e Filippo Bellini. In attacco, insieme a Giulio Giordani, James Tenkorang vince il ballottaggio su Luis Henrique e Sacha Cori.

Primo tempo da zero tiri in porta per gli amaranto che nonostante il prolungato possesso palla non riescono a trovare la via del vantaggio. Gli ospiti infatti, arroccati in difesa, si chiudono dietro la linea del pallone raddoppiando e triplicando i padroni di casa.

I ragazzi del tecnico Fabio Fossati, nonostante i ritmi non altissimi, si fanno vedere al quarto d’ora con una doppia occasione di Giordani e Tanasa che, da sottomisura, non riesco a concludere a rete.

Doppio cambio nella seconda frazione di gara con Brenna e Camara che fanno posto a Savshak e Sabattini per un assetto ancor più offensivo. La gara resta in equilibrio fino a quando Tenkorang, in mezzo all’area di rigore e spalle alla porta, viene steso da Marianelli con l’arbitro che decreta il calcio di rigore.

Un’ingenuità evitabile da parte della retroguardia ospite. Dal dischetto Felipe Curcio sblocca la partita aprendo il mancino e spiazzando il portiere Manzari. San Donato Tavarnelle che però non ci sta e prova a reagire immediatamente con l’ex di turno Francesco Neri che, con un bel diagonale, colpisce il palo.

Ospiti che ci credono e nel quarto d’ora finale assediano l’area di rigore amaranto per provare a trovare il pareggio. Su un’azione personale ancora di Neri, Carcani salva sulla linea mentre Luci sale in cattedra mettendo quantità in mezzo al campo.

Livorno che, dall’altra sponda del campo, recrimina un cartellino rosso per un fallaccio, non fischiato, ai danni di Sacha Cori in contropiede. Gli amaranto riprendono le fila del gioco e, su corner, sfiorano la rete del raddoppio con Cori che, da due passi, calcia clamorosamente alto il pallone.

La gara si impenna improvvisamente e il San Donato Tavarnelle si divora due occasioni per il pareggio con Gianneschi che, servito da Neri, salta Facchetti e calcia fuori. Sul corner seguente Chiti svetta più alto di tutti ma il colpo di testa termina a lato di molto. Gol sbagliato, gol subito, è la regola non scritta del calcio.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 infatti trova il raddoppio immediatamente dopo le azioni degli ospiti con Sabattini che approfitta del cioccolatino servito da Menga per incrociare con un bel diagonale.

La partita di fatto termina con la rete di Sabattini che regalano tre punti pesantissimi all’Unione Sportiva Livorno 1915. Una gara difficile, condizionata dagli episodi, ma che permette agli amaranto di archiviare la brutta settimana e ripartire immediatamente a lavorare in settimana consapevoli che, chi è davanti in classifica, può subire una battuta d’arresto in qualsiasi momento.

Il tabellino

Livorno-San Donato Tavarnelle Livorno (3-5-2): Facchetti; Brenna (46' Sabattini), Tanasa, Curcio; Camara (46' Savshak), Bellini, Luci, Nardi, Goffredi (62' Menga); Giordani (62' Cori), Tenkorang (72' Carcani). A disposizione: Albieri, Frati, Schiaroli, Luis Henrique. All. Correale San Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Manzari; Videtta, Chiti, Frosali; Sichi (51' Forte), Calamai, Marianelli (75' Papalini), Belli (72' Gianneschi); Bellini (59' Petronelli), Neri; Bocci (72' Barazzetta). A disposizione: Campinotti, Gistri, Seghi, Oitana. All. Brachi Arbitro: Dini di Città di Castello Reti: 64' rig. Curcio, 92' Sabattini Note: angoli 7-1, ammoniti Brenna, Goffredi, Giordani e Luci, espulso Frosali, recupero 1'+4'