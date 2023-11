Neri: “Sono sicuro che il Livorno in casa si sbloccherà, ha giocatori molto forti”

Livorno, 13 novembre 2023 – E’ stato l’ex amaranto Francesco Neri l’ospite della trasmissione “Livornolé” condotta da Martina Parigi su Granducato Tv. Con loro in studio anche l’allenatore Nicola Sena.

Mercoledì alle 14,30 si giocherà Pianese-Livorno, il recupero della giornata di campionato in programma il primo novembre scorso.

Neri ha affrontato il Livorno da avversario domenica: vittoria amaranto per 2-1 in casa del San Donato Tavarnelle.

Da avversario – “Per me questa partita ha significato tanta emozione fin dal riscaldamento e da tutta la settimana – ha esordito Neri – E’ stata una gara molto intensa, combattuta fino all’ultimo. Il Livorno ha vinto meritatamente. Nel San Donato Tavarnelle mi sono ambientato bene subito, mi trovo bene e sono felice. Collacchioni mi ha voluto fortemente e sono contento di questo”.

"Contro la Pianese sarà una partita importante – ha detto Sena – non solo per la classifica ma per la consapevolezza. Conta a livello mentale”.

Cori fa reparto da solo – “Ogni partita è molto difficile, specie quando affronti certe squadre. Se ribalti il risultato da 1-0 a 1-2 vuol dire che sei una squadra forte. Mi ha impressionato molto Cori che fa reparto da solo”.

Anche Sena concorda con l’opinione di Neri: “Giocatore importante per il Livorno, ma ce ne sono tanti altri”.

"Cosa mancava al mio Real Forte? Purtroppo i risultati non sono stati positivi, peccato. Come si dice nella vita: si chiude una porta e si apre un portone”.

La parentesi amaranto – “Dire che non ho rammarichi sarebbe una bugia – spiega Neri –. Per quel maledetto infortunio di gennaio ho perso tutta la stagione e non ho potuto dare il mio contributo. Ero riuscito a ritagliarmi il mio spazio ed ero contento… La chiamata nel Livorno non me la immaginavo, ma quando è arrivato il fallimento ci ho sperato”.

"Francesco è un giocatore che avevo seguito ne Picchi – si inserisce Sena – L’ho sempre stimato perché ha grande qualità tecnica. Se avesse capito prima dei suoi mezzi avrebbe fatto più strada. Giocatori con le sue qualità ce ne sono poche in Serie D”.

Il gol che manca – "Accade che vedi la porta piccola… Sono sicuro che mi sbloccherò. Arriveranno più gol anche da parte degli attaccanti del Livorno perché tutta la squadra è forte”.

"Giordani abbina qualità a quantità, ha forza nelle gambe – interviene Sena -. Non a caso è stato schierato anche da centrocampista anche dal San Donato in Serie C. Mi ha castigato purtroppo a Forte dei Marmi...”

Casa e trasferta – “L’anno scorso era il contrario, in casa facemmo molto bene. Sicuramente la casa ti dà più pressione, può essere un blocco mentale ma non credo. Quando il Livorno si sbloccherà in casa tornerà tutto nella norma”.

Bellini - "Impressione positiva perché gioca a tutto campo”.

“Per me è più una mezz’ala che esterno, ma molto duttile”.

La Pianese – “Il gruppo fa sempre tanta forza. Pronostici non ne faccio… Ma anche Seravezza e Gavorrano le vedo attrezzate veramente bene, le ho già affrontate con il San Donato”.

“I valori si stanno già delineando – riprende Sena – ma ritengo il Grosseto, il Livorno e la Pianese le squadre più curate. Anche Follonica Gavorrano come outsider. Cenaia è in difficoltà, ha mantenuto una buona parte della rosa ma poi ha dovuto strutturarsi con quattro quote. Ma non ha la pressione di altre società, magari a dicembre si rinforzerà… Il girone di ritorno è tutto un altro campionato”.

Sabattini – “Quando è entrato ha messo tanta qualità e dinamicità. E’ un centrocampista completo, fa la differenza”.

"Bel giocatore, è uno che cambia la partita. Secondo me è mancato molto nelle prime partite al Livorno, il centrocampo acquista qualità e quantità con lui. E’ un giocatore importante che farà molto comodo agli amaranto”.

Nel limbo – ”La partita di mercoledì in casa della Pianese sarà una bella prova, non faccio pronostici”.

Le quote – "In Serie D spesso le formazioni sono condizionate dalle quote. Devi avere alternativa, altrimenti devi cambiare assetto… Non sempre viene considerata”.

Luci – “Mi ha fatto un in bocca al lupo per la stagione, c'è un ottimo rapporto. E’ l’anima e il corpo del Livorno, corre sempre per novanta minuti, io ho i crampi al settantesimo… Spero rimanga ancora".

Il gruppo – A me piace essere presente nello spogliatoio ed è la cosa più importante in un gruppo: devi legare anche fuori dal campo, devi giocare anche per gli amici e non solo per i compagni di squadra”.

"Francesco è un ragazzo che è sempre stato determinante sia in campo che fuori”.

Io a Livorno? – ”Ci spero. Sono rimasto un po’ male per la non conferma, ma me ne sono fatto una ragione. E’ stata una cosa molto molto lunga e forse su questo ho preso la botta, dopo tanti colloqui con il presidente. Ci avevo sperato fino all’ultimo giorno ma poi la proposta non mi è mai arrivata. Questa estate ho ricevuto tanti messaggi e sono veramente contento. Ci vuole molto carattere per giocare nel Livorno”.

Cesarini – “Ha qualità pazzesca anche se non ci ho giocato contro”.

Giordani – “Era nel punto giusto al momento giusto”.

"Giordani ha avuto bravura e fortuna a essere lì. Ci ha creduto da giocatore sgamato e ha fatto gol”.

Cori – “Gran gol da attaccante, è vero che ha fatto molto Sabattini, ma Cori ha fatto un gran gol”.

“Gran parte del suo gol è dipesa da Sabattini – è Sena che commenta. L’ho visto poco ma ha determinazione” .

Il momento più difficile? – “L’ho vissuto da infortunato quando c’erano i problemi societari”.

Il momento più bello? – “La partita in trasferta contro il Flaminia e il primo gol”.

Il gol preso a San Donato – “Amaranto non lucidi ad attaccare la palla in area di rigore – dice Sena - ma l’attaccante ha fatto il movimento di taglio davanti al difensore che non ha avuto modo di anticiparlo. Sono gol che si possono anche prendere. Ma poi ribaltare il risultato dimostra che la squadra ha carattere”.

Messaggio ai tifosi – “Faccio il tifo per loro e spero che il Livorno vinca il campionato”.