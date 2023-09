Podismo, bene l’elbano Matteo Anselmi nella Chamonix-Mont Blanc

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 4 settembre 2023 – Nuovi successi del runner elbano Matteo Anselmi. È arrivato sedicesimo su 2mila e 500 iscritti. Un percorso di 100 km con oltre 6 mila metri di dislivello in salita intorno al Monte Bianco. Ci ha impiegato meno di 12 ore (11:44:56).

Protegonista il runner elbano Matteo Anselmi che ha partecipato alla Chamonix - Dacia UTMB MONT – Blanc, uno dei circuiti più prestigiosi a livello internazionale a cui partecipano i trailers più forti del mondo. Quasi 10.000 appassionati che competono a una delle 8 gare in programma.

"È stata un’esperienza estrema e mi sono molto emozionato per il calore che mi e arrivato dall’Elba- ha detto l’atleta pomontinco - sono soddisfatto della mia prestazione perché era la mia prima gara da100 km, c’erano molte incertezze ma mi ero prepareto e sono riuscito a restare lucido. Dei 6mila metri di dislivello, 3mila erano negli ultimi 30 km, proprio dove ho recuperato e fatto una gara in progressione. Grazie a tutti per il supporto, mi avete dato la carica anche da lontano."

La stagione 2023 era partita male, Matteo aveva mancato la maglia della nazionale nella gara di selezione per i mondiali. Poi una serie di vittorie: il Trail del Mottarone, la Dolomiti Extreme Trail, la Monterosa Walser Waeg e la Valmalenco Ultra Trail. "Siamo onorati - ha detto l’Atletica Elbana – "non possiamo che applaudire Matteo Anselmi per la sua grande umiltà e professionalità, augurandogli ogni fortuna per le prossime gare. Ti aspettiamo sui nostri sentieri isolani."

Valerie Pizzera