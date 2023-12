Sangiovannese-Livorno 1-1, le pagelle: Brenna uomo ovunque

Livorno, 10 dicembre 2023 – Ecco le pagelle degli amaranto dopo Sangiovannese-Livorno.

Ciobanu 6.5: Salva il risultato nella ripresa con diverse parate fondamentale tra cui una prodezza d’istinto da distanza ravvicinatissima. Decisamente il migliore in campo. Fancelli 6: In grande difficoltà nel primo tempo, poi prende le misure ed è invalicabile. Brenna 6.5: Gioca senza fronzoli, è attento per 97 minuti e si ritaglia anche lo spazio per provare a vincere la partita. Praticamente è ovunque. Bassini 5.5: Viene saltato di netto in occasione dell’uno a zero dei padroni di casa. Prova a riprendersi con carattere nei secondi quarantacinque minuti. Camara 5.5: Tatticamente tanti passi indietro rispetto alle precedenti uscite, prova a compensare con la corsa. Bellini 4.5: Espulsione ingiustificata che lascia in dieci la squadra in un momento delicatissimo. Nardi 5.5: Non riesce a far girare il pallone come ci ha abituati solitamente. Tanasa 4.5: Entra in maniera scomposta e si vede sventolare il cartellino rosso. La prestazione, inoltre, non è stata ineccepibile. Giordani 6.5: Nel primo tempo viene servito pochissimo, anche a causa della posizione. Nella ripresa trova il diagonale perfetto del pareggio, il suo quarto in campionato. Cesarini 5: Si fa vedere con un tiro e nulla più, insufficienza dettata dalle aspettative e la caratura di un giocatore che dovrebbe fare la differenza. (Dal 53’ Sabattini 6.5: Fa partire la manovra del pareggio con una bella progressione). Luis Henrique 6: L’unico vero tiro del primo tempo è il suo. Di fatto, si fa sempre trovare pronto a colpire nell’area avversaria. (Dal 53’ Mutton 5.5: Non punge, si fa vedere poco e tocca altrettanti palloni. Serve più grinta).