Sangiovannese-Livorno 1-1, gli amaranto pareggiano in nove uomini

San Giovanni Valdarno, 10 dicembre 2023 – Partita al cardiopalma quella tra Sangiovannese e Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Virgilio Fedini gli amaranto pareggiano per uno a uno lottando per oltre mezz’ora in nove uomini.

Rivivi la diretta

Dopo il vantaggio iniziale di Benucci, infatti, il centrocampista Bellini viene espulso alla mezz’ora del primo tempo per proteste. Nella ripresa, il pareggio di Giordani e la voglia di rimontare una gara in inferiorità numerica, vengono spezzati dal secondo cartellino rosso della partita ai danni di Tanasa per un intervento scomposto.

La decisione del direttore di gara, in occasione di quest’ultimo episodio, decisamente da rivedere.

Gioco delle quote per mister Giancarlo Favarin che schiera il classe 2005 Nicolae Danko Ciobanu in porta con la difesa a tre composta da Andrea Fancelli, Duccio Brenna e Gianmarco Bassini. A centrocampo, sugli esterni, Giulio Giordani sulla corsia mancina e Alpha Camara su quella opposta mentre, in cabina di regia, Filippo Bellini, Niccolò Nardi e Andrei Tanasa.

In attacco la coppia composta da Luis Henrique e Alessandro Cesarini. Partono lente entrambe le squadre con il primo quarto d’ora che si contraddistingue per una lunga fase di studio. Gli amaranto, ci provano soltanto da fuori area, mentre la Sangiovannese prova a pungere la difesa dell’US Livorno in contropiede.

È proprio da una ripartenza dei padroni di casa che nasce il vantaggio biancazzurro al 28esimo minuto. Regolanti in volata serve Benucci che, dopo una breve percussione, salta di netto Bassini e calcia potente da posizione defilata.

Se il vantaggio della Sangiovannese poteva mettere in difficoltà, a far piovere sul bagnato, è quello che succede pochi secondi dopo la rete dei padroni di casa. Il direttore di gara infatti poco prima di dare il via sfodera un cartellino rosso ai danni di Filippo Bellini che, evidentemente e in maniera troppo superficiale, sembrerebbe aver protestato troppo veementemente secondo il giudizio dell’arbitro.

Gli amaranto però non si danno per vinti e, praticamente a fine primo tempo, provano a riscattarsi con una bella spaccata in volo di Luis Henrique dove soltanto una prodezza di Barberini poteva negare la terza rete consecutiva.

La ripresa riparte con due belle occasioni per la Sangiovannese che, con Bartolozzi e Regolanti, sfiora il raddoppio. Gli amaranto, in difficoltà, se la cavano con spazzate e lanci e lunghi.

Nel momento di massima difficoltà dell’Us Livorno, però, la squadra cresce e si compatta sfiorando più volte il pareggio che viene trovato al 62esimo con Giordani che, nella stessa posizione di Benucci, trova un precisissimo e vincente diagonale.

Scattata l’ora di gioco a prendersi la scena è decisamente il direttore di gara che in meno di cinque minuti espelle il medico sociale amaranto Luperini e il centrocampista Andrei Tanasa, reo di un intervento troppo scomposto. Un cartellino rosso, francamente, rivedibile.

È così che l’inerzia della partita viene nuovamente ribaltata con i padroni di casa che provano a sfruttare la doppia superiorità numerica con gli amaranto che si trova a difendere con grinta e carattere. I minuti passano e l’Us Livorno addirittura prova a ripartire in contropiede con Brenna, costretto agli straordinari.

Dopo oltre sette lunghissimi e interminabili minuti di recupero arriva così il triplice fischio. Amaranto che raccolgo un punto che, in situazioni normali, sarebbe stato molto più che amaro, ma vista l’inerzia della gara sicuramente è positivo. Alcune prestazioni infatti vanno oltre il risultato e l’US Livorno ha dimostrato grinta, carattere e attaccamento alla maglia. Il tabellino

Sangiovannese-Livorno 1-1 Sangiovannese (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Rosseti, Farini, Simonti (83' Canessa); Baldesi, Nannini, Massai (65' Sacchini); Benucci (77' Oubakent); Bartolozzi (82' Senesi), Regolanti. A disposizione: Timperanza, Chelli, Dei, Disegni, Caprio. All. Rigucci Us Livorno (3-5-2): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Bassini; Camara, Nardi, Tanasa, Bellini, Giordani; Cesarini (53' Sabattini), Luis Henrique (53' Mutton). A disposizione: Biagini, Nizzoli, Luci, Savshak, Boroduska, Haka, Brisciani. All. Favarin Arbitro: Selva di Alghero Marcatori: 29' Benucci, 62' Giordani. Note: angoli 7-4, ammoniti Massai e Giordani, espulsI Bellini e Tanasa, recupero 4' e 6’