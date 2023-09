Si gioca Livorno-Grosseto, è l’esordio degli amaranto in casa: segui la nostra diretta web

Livorno, 17 settembre 2023 – Si gioca Livorno-Grosseto (stadio Armando Picchi, inizio ore 15): è l’esordio in casa per gli amaranto nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Il Livorno è reduce dalla vittoria per 4-1 a Poggibonsi mentre il Grosseto ha vinto in casa per 4-0 contro il Sansepolcro.

La nostra diretta web dalle ore 15

Le formazioni ufficiali

Livorno (4-3-1-2): Biagini; Savshak, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Bartolini, Nardi; Cesarini; Giordani, Mutton. A disposizione: Albieri, Nizzoli, Palma, Luci, Menga, Frati, Bassini, Caponi, Kosiqi. All.: Favarin.

Grosseto: Raffaelli; Saio, Schiaroli, Morelli; Aprili, Sabelli, Cretella, Arcuri; Riccobono, Giustarini; Marzierli. A disposizione: Fecit, Bruni, Rinaldini, Macchi, Gianassi, Giuliani, Bensaja, Fregoli, Guadalupo. All.: Bonuccelli.

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo. Guardalinee: Manzini da Voghera e Mezzalira da Varese.