Un disastroso Livorno esce mestamente di scena dai playoff di Serie D: vince la Pianese 3-1

Piancastagnaio (Siena), 14 maggio 2023 – Livorno ko a Piancastagnaio (3-1) e fuori dai playoff della Serie D.

Ogni domenica un’agonia, una coltellata dritta al cuore di tutti i tifosi amaranto. Si può riassumere con queste parole la disastrosa stagione dell’Unione Sportiva Livorno.

Sotto ogni punto di vista infatti gli amaranto non sono mai riusciti a incendiare il campo con prestazioni anemiche, prive di spirito di sacrificio, senza cuore. Sia chiaro, nessuno ha mai chiesto la luna, soltanto amore per una maglia gloriosa e storica come quella dell’US Livorno. E invece no. Tutte partite morbide, senza cattiveria agonistica e voglia di arrivare primi sul pallone.

È così che contro la Pianese si conferma il leitmotiv di tutto l’anno con gli amaranto che crollano per 3-1 sotto le reti di Ledonne, per lui doppietta, e Rinaldini. A gara già archiviata, invece, il gol della bandiera di El Bakhtaoui, uno dei tanti oggetti misteriosi arrivati a gennaio.

Mister Collacchioni decide di schierare gli stessi undici visti nella vittoria contro il Follonica Gavorrano con il 3-4-2-1 composto da Fabrizio Bagheria in porta, la difesa a tre composta da Jacopo Giuliani, Andrea Fancelli e Maikol Benassi. A centrocampo, sugli esterni, Mattia Lucarelli e Filippo Lorenzoni mentre in mezzo capitan Andrea Luci e Lorenzo Pecchia. Sulla trequarti e a supporto dell’unica punta Giacomo Lucatti, invece, Simone Greselin e Michele Bruzzo.

Dopo una prima fase di studio la Pianese passa in vantaggio con Ledonne che sfrutta un errore di Luci a centrocampo per trafiggere Bagheria. Gli amaranto accusano il colpo dell’uno a zero che permette ai padroni di casa di fare la partita sfiorando la rete del raddoppio per due volte con lo stesso Ledonne e Kouko. L’US Livorno, alla mezz’ora, prova a rialzare la testa e colpisce un palo con Benassi, ma è soltanto un episodio di una prima frazione di gara a tinte bianconere.

La Pianese infatti dopo aver “pareggiato i legni” con Simeoni trova il due a zero su rigore. Al 42esimo Kouko approfitta di una palla filtrante per infilarsi in area di rigore e saltare di netto Giuliani che, sbilanciato, finisce per atterrarlo. Dal dischetto Rinaldini trova la rete. Il secondo tempo si apre con il tris della Pianese e la doppietta personale di Ledonne che, entrato dentro l’area di rigore, trova un bellissimo tiro a giro su cui Bagheria non può fare niente.

Praticamente archiviata già nel primo tempo, la gara non ha avuto un granché da dire con la Pianese che ha preferito gestire riposi, giocatori e fatiche lasciando giocare un inconcludente Livorno. Passano i minuti e la Pianese continua ad abbassare decisamente il ritmo permettendo agli amaranto di segnare il gol dellabandiera con El Bakhtaoui che all’84esima trova la girata di destro.

Al novantesimo Lorenzoni ha l’occasione per segnare la seconda rete e riaccendere un minimo le speranze, ma si divora la rete calciando altissimo. La partita finisce così 3-1 con la squadra di mister Lorenzo Collacchioni che si ritrova sotto il settore ospiti.

Insomma, che la finale playoff fosse un obiettivo difficile da raggiungere, ma dare la sensazione di non provarci neanche è umiliante e, soprattutto, irrispettoso per tutti quei tifosi che, durante questa stagione, hanno assistito a prestazioni imbarazzanti come quella di ieri. Il nuovo proprietario Joel Esciua, in vista del prossimo anno, dovrà fare una cosa soltanto: tabula rasa, azzerare e… ripartire. IL TABELLINO Pianese (3-4-1-2): Ricco; Pinto, Polidori (55' Gagliardi), Morelli; Kondaj (72' Grifoni), Simeoni, Modic (79' Irace), Lepri; Ledonne (56' Menga); Kouko (64' Mugelli), Rinaldini. A disposizione: Balli, Barbetta, Gagliardi, Pandimiglio, Pecchia. All. Bonuccelli.

US Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giuliani; Lorenzoni, Pecchia (77' F. Neri), Luci (55' Bamba), Greselin, Lucarelli (46' Giampà, 88' Russo); Bruzzo; Lucatti (69' El Bakhtaoui). A disposizione: Fogli, Solari, Belli, Razzauti. All. Collacchioni.

Arbitro: Maksym Frasynyak.

Reti: 10', 54' Ledonne, 42' rig. Rinaldini, 84' El Bakhtaoui.

Note: angoli 2-5, ammoniti Greselin, Giuliani e Rinaldini.