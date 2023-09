Verso il derby di Supercoppa: Libertas in leggero vantaggio, ma la Pielle non starà a guardare

Livorno, 7 settembre 2023 – Sabato prima “palla a due ufficiale” per Libertas e Pielle, nel primo derby della stagione 2023/24. Un match valido come primo turno di Supercoppa.

Superata la fase di preparazione atletica nei rispettivi ritiri, conclusa la campagna acquisti per rinforzare i rispettivi roster e sostenuti i primi scrimmage d’agosto, resta da chiedersi una domanda legittima: come arrivano le due squadre alla stracittadina di sabato sera (ore 20.45) al Modigliani Forum? Focus sulla Libertas, per il momento. Luci e ombre per gli amaranto; gioie e dolori per la squadra allenata da Marco Andreazza. Questo perché il tecnico di Montebelluna approccia il derby senza poter schierare il suo quintetto (di titolarissimi) ideale vincitore dello scorso girone di regular season 2022/23: Forti, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni. Problemi di infortuni e infermeria affollata attanaglia la società di via Borra.

Stagione nemmeno iniziata per capitan Forti, di fatto fermo ai blocchi di partenza, costretto a uno stop di (almeno) 3 mesi a causa di un ginocchio ko. Per lui, addirittura necessario l’intervento chirurgico. Stringeranno i denti e proveranno ad essere della partita invece Fantoni e Ricci. Il primo soffre di un mal di schiena ciclico. Il secondo, ha rimediato una distorsione alla caviglia giorni fa noiosa da smaltire, anche dopo svariate sedute di tecar. Gioco forza, vedremo una Libertas diversa a quella cui siamo abituati. Starting five probabile a questo punto con Bargnesi, Lucarelli, Tozzi, Fratto Fantoni (o Buca), con Allinei come sesto uomo dalla panchina. Rimane il fatto che, per quanto visto in regular e post season dalla LL l’anno scorso, con vittoria netta nell’ultimo derby contro la PL dell’8 aprile scorso, i favori del pronostico sono per gli amaranto.

di Francesco Ingardia