Livorno, commerciante all’ingrosso evade 10 milioni di euro

Livorno, 27 novembre 2024 – Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Livorno ha individuato un commerciante all’ingrosso autore di una presunta evasione fiscale da record.

Il commerciante di Livorno già a un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale, peraltro senza aver presentato alcun modello dichiarativo per 3 anni. L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività. L’approfondita analisi della documentazione fiscale, contabile ed extracontabile, ha permesso alle fiamme gialle di ricostruire il giro d’affari dell’evasore totale che per tre anni non ha dichiarato nulla al Fisco: oltre 10 milioni di euro di redditi non dichiarati e connesse violazioni Iva per altri 2 milioni.