Basket, la Libertas Livorno blinda coach Andreazza / Video

Marco Andreazza

Basket, Livorno in clima derby: per il Modigliani Forum è il terzo sold-out della stagione

Livorno, 24 marzo 2023 - La Libertas Livorno 1947 si tiene stretto il suo coach Marco Andreazza e gli rinnova il contratto (in scadenza a fine stagione) fino al 30 giugno 2025.

Lo ha reso noto la società amaranto della palla a spicchi in una conferenza stampa tenutasi allo showroom Scotti, come noto partner libertassino. Un rinnovo nel "segno della continuità del lavoro svolto” sin qui, ma che era nell’aria, alla luce della stagione d’alta quota fin qui disputata dalla Libertas, con grande ambizione, prima in classifica e con il vento in poppa per le ultime 7 vittorie consecutive a referto.

"Un segnale forte” e inequivocabile quello lanciato da società e dirigenza, intento a “premiare e responsabilizzare” Andreazza con un rinnovo che giunge addirittura con sette giornate d’anticipo rispetto alla fine della regular season.

"Non abbiamo mai avuto dubbi - ha dichiarato nella conferenza stampa il presidente della LL, Andrea Consigli -. Quello instaurato con Marco è un rapporto molto intenso, cominciato a inizio febbraio 2022 in una giornata piovosa e in un periodo molto complesso per la Libertas. Appena visto all’opera ci siamo resi conto come società di quanto fosse il profilo giusto per costruire un progetto a lungo termine. Con Andreazza la Libertas guarda lontano e guarda al futuro, avendo alla guida un architetto tecnico e morale”.

"Mi sono emozionato l’altra sera quando ho ricevuto dal presidente per email il contratto firmato”, ha confidato ai presenti il tecnico amaranto. Un rinnovo a suo avviso reso possibile “grazie a chi c’era e chi c’è adesso, giocatori e staff - ha sottolineato il tecnico Marco Andreazza - perché senza un blocco unito non si va da nessuna parte. Siamo stati bravi a essere granitici quando contava, compreso quest’anno, lungo tutto il percorso difficoltoso del campionato. Oggi siamo questi e siamo in testa, ma se lo siamo è anche frutto di chi ha giocato e gestito la Libertas fino a questo momento, grazie agli sforzi della società e agli innesti dal mercato che nel tempo hanno elevato esponenzialmente la qualità del roster”.

E al di là dei risultati sportivi "quello che sta facendo la società dietro le quinte a livello di dirigenza, di sponsor di associazioni di tifosi è impressionante tanto da farmi dire di trovarmi al posto giusto al momento giusto”. Francesco Ingardia

SERIE B GIRONE A (clicca qui)