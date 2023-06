Libertas Livorno a Vigevano per gara 3: necessaria un’altra prestazione formidabile

Vigevano, 2 giugno 2023 – La Libertas Livorno gioca gara 3 in casa della Elachem Vigevano per la finale dei playoff di Serie B di basket. Alla partita le due squadre si presentano sul punteggio di 1-1, avendo vinto gara 1 Vigevano sul neutro di Piombino e gara 2 la Libertas al PalaMacchia. Adesso la doppia sfida in terra lombarda, stasera e domenica sera. Palla a due dalle ore 21.