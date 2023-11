Livorno: il pasticcio del giocatore squalificato, ma schierato ugualmente. La società chiede scusa

Livorno, 29 novembre 2023 – Dopo il pasticcio in Coppa Italia (il Livorno ha schierato un giocatore squalificato e va incontro alla sconfitta a tavolino, dopo aver vinto sul campo per 2-0) la società amaranto chiede scusa. In una nota “L'Unione Sportiva Livorno 1915 si scusa con la tifoseria amaranto per l'errore tecnico commesso dallo staff societario in occasione di Follonica Gavorrano-Us Livorno 0-2 di mercoledì 29 novembre, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, un errore intollerabile e ingiustificabile che purtroppo non consentirà alla squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione”.

Il comunicato prosegue: “L'Unione Sportiva Livorno 1915, nella persona del presidente Joel Esciua, comunica inoltre che risarcirà tutti i tifosi presenti a Gavorrano, che ancora una volta hanno dimostrato amore, passione e attaccamento ai colori amaranto. Le modalità per ottenere il risarcimento verranno comunicate nei prossimi giorni”.