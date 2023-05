Livorno pronto per i playoff: c’è la trasferta contro la Pianese. Collacchioni: "Entusiamo ritrovato, noi ci crediamo"

Livorno, 9 maggio 2023 m- Una vittoria esterna che mancava dalla seconda giornata di ritorno, fondamentale per l’accesso ai playoff e soprattutto per aver ritrovato l’entusiasmo che sembrava perso.

C’è tutto nella vittoria dell’Us Livorno per 2-1 contro il Follonica Gavorrano. Tre punti arrivati con caparbietà e tantissima grinta.

Non poteva non esserne soddisfatto il mister amaranto Lorenzo Collacchioni che, nel post gara, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Una vittoria meritata, volevamo raggiungere i playoff a tutti i costi e siamo riusciti a conquistarli – ha detto – Adesso giocheremo con voglia ed entusiasmo le prossime due partite".

Obiettivo raggiunto dunque per gli amaranto che giocheranno domenica alle 15 in casa della Pianese, arrivata seconda nel girone vinto dall’Arezzo promosso in Serie C.

Follonica Gavorrano-Livorno 1-2: i tifosi amaranto (Foto Agostini)

Collacchioni ha voluto dare il merito a tutta la squadra per aver mostrato gli artigli in un momento difficilissimo: "Sono stati bravissimi. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo subito alla sfida contro la Pianese, dove non mancherà il nostro entusiasmo e spero quello dei tifosi".

Il mister ha poi proseguito analizzando la gara vinta contro il Follonica Gavorrano: "Sono venuti fuori i veri valori di questa squadra. Le ultime prestazioni mi erano piaciute, ma non riuscivamo a tirare fuori gli attributi e reagire agli episodi negativi – ha proseguito – Questa volta siamo stati dentro la gara per tutti e novanta i minuti ottenendo una vittoria strameritataO".

E ancora: "Abbiamo creato tante occasioni e la fortuna ci ha assistito con il palo subito nel finale – ha aggiunto – Se fosse entrata sarebbe stato un macigno per noi".

Chiaramente è tempo di pensare subito alla semifinale con la Pianese. Prima però sarà necessario ricaricare le energie fisiche e mentali.