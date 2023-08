Il Livorno dice no a Piovaccari, la società prende tempo

Livorno, 4 gennaio 2023 – Passano i giorni e tutti i tifosi del Livorno attendono l’annuncio del nuovo attaccante amaranto. La società del presidente Joel Esciua, infatti, sta sondando tantissimi profili che però non sembrerebbero adatti alla squadra che vuole costruire mister Giancarlo Favarin. Al momento, aggregati alla prima squadra al ritiro di Pievepelago, ci sono due calciatori in prova. Il primo è Abdoulaye Camara, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. mentre il secondo è l’italo argentino Bruno Ignacio Barranco. Per quanto riguarda il francese classe 2004, sembrerebbe aver convinto e a breve l’ex Nantes U19, ora svincolato, dovrebbe essere ufficializzato.

Per quanto riguarda Barranco, attaccante 26enne (1997), è reduce da una stagione allo Stresa Vergante, in Serie D, dove ha segnato 11 reti in 31 presenze. Il ragazzo a luglio aveva firmato per il Chieri ma poi, al momento della formalizzazione del contratto, sono stati fatti alcuni passi indietro. I suoi numeri, però, dimostrano che difficilmente potrà essere il perno dell’attacco amaranto, ma potrebbe essere una buona alternativa al bomber che verrà.

Inoltre proprio al ds Raffaele Pinzani è stato proposto l’attaccante Federico Piovaccari. Classe 1984, ha trascorsi in Italia e all’estero, tra le quali la Champions League con lo Steaua Bucarest e altre presenze con Rayo Vallecano, Cordoba ed Eibar. Tornato in patria, ha calcato negli ultimi anni i campi della Serie C con le maglie di Paganese, Messina e Giugliano. Nonostante i 38 anni sarebbe stato un ottimo colpo per gli amaranto che avrebbero avuto esperienza e gol, magari a gara in corso. Ma è stata proprio l’età quella che spinto la dirigenza dell’US Livorno a rispedire l’offerta al mittente.

di Filippo Ciapini