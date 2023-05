Libertas e Pielle, testa e gambe a gara-2

Livorno, 16 maggio 2023 – Entrambe le livornesi del basket scendono stasera in campo per le rispettive gare2 delle semifinali playoff per l’A2. Libertas e Pielle unite, pur nella loro rivalità, da una comune volontà: portare sull’1-1 le due serie, contro Desio per gli amaranto, contro Mestre per i biancoblù. Il punto su LL e PL a poche ore dalla palla a due.

Qui Libertas

L’avvicinamento a gara2, diciamolo, non è stato dei più semplici per la truppa di Andreazza, ferita nell’animo dopo aver perso domenica in un colpo solo l’esordio in questa post season, l’imbattibilità casalinga che perdurava da inizio stagione e per di più il fattore campo per via dei tre turni di squalifica al PalaMacchia comminata dalla giustizia sportivi per episodi già rendicontati su queste colonne. Motivo per cui mercoledì 17 le due compagini, livornese e brianzola, si sposteranno sul campo neutro del PalaTenda di Piombino, alle 21.

La speranza è che Andreazza e lo staff abbiano massimizzato le 24 ore in più a disposizione per escogitare un piano partita efficace ed efficiente, in grado di contenere l’imprevedibilità dei tiratori di coach Gallazzi e che la squadra dia già prova stasera di aver trovato le giuste misure in ambo le fasi, difensiva e offensiva L’obiettivo quindi, manco a dirlo, è "resettare" e pareggiare la serie prima di dirigersi in direzione Monza-Brianza per gara-tre.

Calendario modificato

Il calendario degli impegni della Libertas è stato modificato per cui, alla luce della squalifica del campo, gara3 slitta al 20 maggio, alle 20,30 al Palabancodesio e gara4 (eventuale) al 22 maggio, ore 21 al PalaMoretto, entrambi impianti della cittadina di Desio.

Qui Pielle

Al Taliercio di Venezia va in scena il secondo atto della serie tra Mestre e Pielle, alle 20. Le triglie sono alla ricerca di un moto d’orgoglio, di una reazione emotiva dallo shock dell’infortunio di Piazza, più che di chiavi di lettura tattiche nuove, per acciuffare anche loro il pareggio della serie e portarla a Livorno consapevoli di poterla ribaltare tra le mure amiche del PalaMacchia.

Serve stasera una partita gagliarda e più precisa al tiro, specie tra i big rimasti integri in roster (D’Ercole, Almansi e Campori), senza pensare troppo alle assenze (pesanti) di Loschi e di Piazza. Anche perché la squadra di coach Ciocca vista in gara-uno non ha dato la sensazione di manifesta superiorità.

Certo, qualche soluzione alternativa in difesa il duo Cardani-Belletti avranno cercato di trovarla nelle ultime 48 ore rivedendo il film di gara-uno. Anche perché, oggettivamente far andare in doppia cifra i 4 tiratori di Mestre (Conti, Mazzucchelli, Bocconcelli e Bortolin) anche stasera, senza riuscire a replicare o superare quella potenza di fuoco, rischia di trasformare in mera velleità la voglia portare a Livorno la serie in perfetta parità.

Francesco Ingardia