Il Livorno vuole subito la prima vittoria in casa, Grosseto avvisato

Livorno, 14 settembre 2023 – Giorni di avvicinamento alla sfida tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Grosseto. Gli amaranto stanno proseguendo la propria preparazione con i ragazzi di mister Favarin che sono motivati a trovare la prima vittoria in casa della stagione 2023-24.

Di fronte ci sarà una squadra allestita per raggiungere la promozione diretta con elementi di spicco in tutti i reparti. Quello avanzato, soprattutto, che vede la coppia formata da Rinaldini e Marzieri, alle spalle di Riccobono. E ancora, altri elementi importanti della rosa di mister Vitaliano vedono a centrocampo capitan Cretella, che tornerà a Livorno dopo la mezza stagione in amaranto dello scorso anno, e Sabelli mentre in difesa non è da escludere il ritorno del duttile terzino Giuliani tra i titolari anche se in questa primissima parte di stagione ha trovato poco spazio, nonostante abbia segnato anche una rete.

Gli amaranto invece probabilmente confermeranno il 4-3-1-2 anche se ci sono da valutare alcuni aspetti come le condizioni di Tommaso Nizzoli, uscito acciaccato contro il Poggibonsi, e probabile assente della domenica. Sugli spalti, invece, si prospetta il pubblico delle grandi occasioni con tantissimi tifosi amaranto pronti a tornare sui gradoni dell’Armando Picchi per incitare la propria squadra.

Oltre a concentrarsi sulla difficile sfida contro il Grosseto è da segnalare la partenza in prestito del centrocampista Lorenzo Pecchia. Il classe 2002 difficilmente avrebbe trovato spazio in mezzo al campo ed è stato dunque ceduto al Real Forte Querceta, dove sarà allenato da mister Nicola Sena. Questo il comunicato ufficiale della società amaranto: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver ceduto al Real Forte Querceta, in prestito fino al termine della stagione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Pecchia, centrocampista classe 2002, 50 presenze e 1 gol con la maglia amaranto dal 2019 al 2023. In bocca al lupo, Lollo!"

Infine i biglietti : i tagliandi potranno essere acquistati al Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 - aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), nei tantissimi punti vendita in città convenzionati con l’US Livorno oppure nline sul portale VivaTicket.

di Filippo Ciapini